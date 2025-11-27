Постпред РФ: Украина возобновила удары по объектам химпромышленности в России

По словам Владимира Тарабрина, это произошло после того, как западные страны отказались обсуждать проблему атак на объекты химпрома в рамках Организации по запрещению химического оружия

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Украина возобновила удары по российским химическим предприятиям после того, как западные страны отказались обсуждать проблему атак на объекты химпрома в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

"После того как на 67-й спецсессии Исполнительного совета [ОЗХО] страны Запада отказались обсуждать проблему ударов по объектам химпромышленности, Украина возобновила атаки на российские химические предприятия", - сказал он в ходе своего выступления на 30-й ежегодной конференции государств - участников ОЗХО. По его словам, за последние недели ВСУ предприняли ряд таких нападений, включая подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса в октябре и атаку с использованием БПЛА на промзону в Ставропольском крае в ноябре. "Восторженная информация об этом прошла по западным СМИ. О гуманитарных последствиях таких варварских действий никто не обеспокоился", - подчеркнул постпред.

Тарабрин связал такую тактику Киева с поддержкой западных политиков. "Все это в духе заявления бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс от 20 марта 2024 года о том, что Украине надо позволить использовать всевозможные виды оружия и всевозможные тактики. Вот Киев, уверовавший в свою безнаказанность, и действует по западным лекалам", - резюмировал он.

30-я ежегодная конференция государств - участников ОЗХО проходит в Гааге с 24 по 28 ноября.