Грушко: РФ не видит Европу за столом переговоров по Украине

Замглавы МИД России отметил, что достаточно вспомнить историю европейского посредничества

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия не видит Европу за столом переговоров по Украине, достаточно вспомнить историю европейского посредничества. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Не вижу [места ЕС за столом переговоров]. И это не такое умозрительное заключение, давайте вспомним историю, - отметил заместитель главы МИД России. - Во-первых, что предшествовало перевороту на Украине? Предшествовало подписание соглашения между Виктором Януковичем и так называемой оппозицией, которое предусматривало переходный период, создание правительства доверия, досрочные выборы Верховной рады и президента. Кто гарантировал эти соглашения? Польша в лице министра иностранных дел и министры иностранных дел Германии и Франции".