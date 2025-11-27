Грушко: ЕС сам себя вычеркивает из мирного процесса по Украине

Позиция Евросоюза противоречит целям достижения мирного урегулирования украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Нынешняя позиция Евросоюза (ЕС) противоречит целям достижения мирного урегулирования на Украине, тем самым Брюссель сам себя вычеркивает из мирного процесса. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы же знаем ту позицию, которую занимал Евросоюз в последнее время, которую он формулировал устами руководителей Евросоюза и НАТО: это восстановление территориальной целостности Украины, это какие-то там репарации и то, что Украина должна быть членом и НАТО, и ЕС, и этот вопрос должен решаться только участниками этих объединений, - указал замминистра. - То есть нынешняя позиция Евросоюза противоречит целям достижения мира, которые не могут быть достигнуты без устранения первопричин конфликта. И тем самым Евросоюз и Европа в целом сами себя "вырезают" из этого процесса".