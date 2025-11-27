Лавров не примет участия в СМИД ОБСЕ в Вене

Москву представит замминистра иностранных дел Александр Грушко

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) 4-5 декабря в Вене, Москву представит замминистра Александр Грушко. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет, - сказала она, отвечая на вопрос, планирует ли Лавров принять участие в данном заседании. - Российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел, господин Грушко".

Захарова добавила, что МИД РФ поделится подробными материалами о подходах России в преддверии СМИД ОБСЕ.

В конце каждого календарного года традиционно проходит Совет министров иностранных дел организации. Он является центральным директивным и руководящим органом. В 2025 году в ОБСЕ председательствует Финляндия.