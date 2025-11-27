Грушко: РФ работает над ответными мерами на запрет ЕС выдавать многократные визы

Замглавы МИД обратил внимание, что 25 января также вступит в силу решение об уведомительном режиме для перемещения российских дипломатов в аккредитованных странах Евросоюза

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва работает над ответными мерами на запрет Евросоюза выдавать многократные визы россиянам. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Уже, наверное, неделю посольства Евросоюза перестали выдавать многократные визы, хотя продолжают вызывать", - заметил дипломат. Он обратил внимание, что также 25 января вступит в силу решение об уведомительном режиме для перемещения российских дипломатов в аккредитованных странах ЕС.

"Еще не совсем понятно, как оно будет администрироваться, как оно будет реально работать, но тем не менее уже сейчас, естественно, мы работаем над нашими ответными мерами. Потому что, как известно, вся система дипломатических, политических связей зиждется, среди прочего, и на принципе равноправия. Это касается туристов тоже. Это мы рассматриваем в качестве той общей враждебной политики, которую проводят страны ЕС", - подчеркнул замминистра.

По его словам, этими мерами проявилось "огромное лицемерие" Брюсселя. "Если сначала они вводили санкции и говорили о том, что санкции это инструмент наказания, это не против российского народа, то все эти 19 пакетов на самом деле - это попытка коллективного наказания всех россиян. Достигли эффекта обратно предполагаемому - консолидации российского общества и понимания того, что наше дело правое", - констатировал Грушко.