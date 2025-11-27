Грушко: никто не способен ограничить военный бюджет РФ

Москва лишь укрепляет свой оборонный потенциал, вопреки ужесточению политики Запада, заявил замглавы МИД России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Никто не в силах ограничить российский военный бюджет, Москва лишь укрепляет свой оборонный потенциал, вопреки ужесточению политики Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Так он прокомментировал недавнее недовольство главы евродипслужбы Каи Каллас, которая усмотрела в расходах России на оборону угрозу для Евросоюза. "Заявлять она может все, что угодно. Никто не способен ограничить наш военный бюджет. Логика [у Запада] такова, что чем больше они нас будут лишать так называемых доходов от нефти, от газа, тем меньше у нас будет возможности производить вооружение, укреплять нашу военную мощь", - отметил замминистра.

Однако по мере ужесточения политики Запада в военном отношении Россия "становится только мощнее", подчеркнул Грушко. "У нас вводятся новые системы вооружения. И в отличие от Запада, мы в этом смысле чувствуем себя уверенно", - добавил замглавы МИД РФ.