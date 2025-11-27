ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Грушко: для РФ важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины

Замглавы МИД России отметил, что персона такого человека не должна подвергаться сомнению
12:08
обновлено 12:35

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. России важна легитимность подписанта мирных соглашений с украинской стороны, его персона не должна подвергаться сомнению. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, мы придаем огромное значение, что [от Украины] будет сторона, легитимность которой не будет подвергаться сомнению, или она не будет уязвимой для подрыва юридического характера этих соглашений", - указал он.

В связи с этим Грушко подчеркнул, что вопросы подписания мирных соглашений должны быть "гарантированы не только юридической силой и характером этих соглашений, но они должны исключать любую возможность, чтобы внутриполитические развороты могли их обнулить". 

