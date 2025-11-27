Захарова: РФ сообщит, когда мероприятия с обсуждением плана США запланируют

Это произойдет, когда появится информация, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва сообщит, когда мероприятия по дипломатической линии с обсуждением американского мирного плана по Украине будут запланированы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Когда они будут запланированы или подготовлены подобные мероприятия, мы обязательно о них объявим, прокомментируем, ответим на вопросы, - сказала она. - Это же не просто утечки. Это какой-то гибрид фантазий, фейков, полуправды, который дает вот такой негативный отсвет на те вопросы и подходы к проблемам, которые требуют серьезного обсуждения и предметной работы. Мы понимаем, что все, что происходит в СМИ, то, что называется утечками, ссылками на неназванные источники как раз по большей части и призвано сорвать намечающиеся политико-дипломатические контакты, действия, мероприятия, обсуждения и так далее"

По словам Захаровой, стало понятно, что весь "перепев" в СМИ является не случайностью, а намеренным шагом, чтобы через информационное поле сформировать такое восприятие происходящего, которое выгодно тем, "кто не за мир".

"Не хочу сюда вставлять какие-то дополнительные элементы. Если у нас появится информация, которой мы сможем с вами поделиться, мы обязательно это сделаем. А так уже было достаточно комментариев по этой теме со стороны администрации президента, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался, подробно высказался на пресс-конференции, отвечая на вопросы", - указала дипломат.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва располагает документом из 28 пунктов, других редакций этой программы российская сторона не видела. По словам министра, в РФ рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах консультаций с Киевом и ЕС.