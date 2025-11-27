Захарова ответила на идею Латвии разобрать ж/д дорогу в РФ
12:18
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Латвийские власти задумались о демонтаже железной дороги в РФ, потому что шпалы нужны им для топки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова президента балтийской республики Эдгарса Ринкевичса, который допустил возможность полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.
"Видимо, <...> шпалы нужны им для топки", - сказала дипломат в беседе с "Комсомольской правдой".