Белоусов: Россия и Киргизия стоят перед серьезными вызовами

Москва и Бишкек должны обеспечить стабильность и безопасность в Центральной Азии, отметил министр обороны РФ

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Киргизия стоят перед серьезными вызовами, связанными с обеспечением стабильности в Центральной Азии и мире. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Киргизии Русланом Мукамбетовым в Бишкеке.

"Мы стоим перед очень серьезными вызовами, связанными со стабильностью ситуации в Центральной Азии, в мире в целом. <…> И наша с вами общая ответственность - обеспечить стабильность, безопасность в этом регионе", - сказал Белоусов.

Он отметил, что это задача, которую определили лидеры двух государств, и ее нужно наиболее эффективным образом реализовать. Белоусов также заявил, что с учетом опыта многолетнего взаимодействия военных ведомств России и Киргизии в ходе переговоров необходимо "сверить часы по широкому кругу вопросов".

В свою очередь Мукамбетов отметил, что в течение 2025 года было проведено очень много мероприятий в рамках ОДКБ, а также по линии двустороннего военного сотрудничества между Россией и Киргизией. По его словам, лидеры двух стран "определили направления, по которым нужно двигаться". "И мы просто обязаны эти решения наших президентов исполнять. Ради этого мы должны все свои усилия прилагать для того, чтобы все принятые решения реализовывались", - заявил он.

Мукамбетов также подчеркнул, что все совместные мероприятия по линии двустороннего военного сотрудничества были проведены в интересах народов двух стран на высоком уровне, в том числе и те, что прошли на территории стран - участниц ОДКБ.

Переговоры глав военных ведомств России и Киргизии состоялись "на полях" заседаний уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности, которые прошли в Бишкеке.