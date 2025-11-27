Володин сообщил о консультациях в Госдуме по теме скидок на маркетплейсах

Председатель палаты парламента отметил, что фракции формируют свое мнение по данному вопросу

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Обращения банков и маркетплейсов по вопросу предоставления скидок на торговых платформах при определенных способах оплаты поступили в Госдуму, идут консультации для выработки решения. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Поступили обращения от банков и маркетплейсов по теме предоставления скидок на платформах при определенных способах оплаты товаров и услуг. Идет обсуждение. Проходят консультации", - написал Володин в Mах.

Он добавил, что фракции формируют свое мнение по данному вопросу, вырабатываются решения. "Как будет конкретика, обязательно расскажу", - отметил председатель Госдумы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. После этого главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили Володину письмо с предложением полностью запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.