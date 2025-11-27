Захарова: Молдавия может оказаться сопричастной к провокации против России

Дипломат указала на то, что власти Молдавии продолжают курс на евроинтеграцию и сближение с НАТО и для встраивания в эти структуры запугивают народ несуществующей российской угрозой

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Недавняя попытка вывезти из Молдавии в Румынию нелегальную партию российского оружия может свидетельствовать о попытке организовать на Западе провокацию, в которой можно будет прямо обвинить Россию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что на днях на молдавско-румынской границе сотрудники погранслужбы Румынии на контрольно-пропускном пункте Албица - Леушены обнаружили в грузовике, принадлежащем молдавской транспортной компании, летальные вооружения, комплектующие и боеприпасы к нему. На фотоснимаках, растиражированных в прессе, запечатлены, в частности, реактивные штурмовые гранаты, ручные противотанковые гранатометы, российские переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", а также обломки, похожие на российские беспилотные летательные аппараты "Герань". При этом содержимое фургона было оформлено как "металлические конструкции" с конечной доставкой в Израиль.

"Эксперты задаются вопросом о происхождении данных вооружений, поскольку армией Молдавии они не используются, - констатировала дипломат. - Общественность Молдавии обеспокоена тем, что кишиневский режим становится непосредственным участником незаконного оборота оружия, предоставляя территорию страны в качестве перевалочной базы для военных поставок. Однако не исключено, что это может стать основанием для какой-нибудь будущей провокации: можно будет придумать и воссоздать, как на 3D-принтере, все, что угодно, разбросав российское оружие в качестве наглядного доказательства".

Захарова указала на то, что власти Молдавии продолжают курс на евроинтеграцию и сближение с НАТО и для встраивания в эти структуры "запугивают собственный народ несуществующей российской угрозой, которую сами же и придумали". "Самое трагичное заключается в том, что ради реализации так называемого евроинтеграционного проекта представители кишиневского режима разрушают веками подтвердившие свою эффективность связи с традиционными партнерами на пространстве СНГ, в том числе с РФ", - подчеркнула она.