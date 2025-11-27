Захарова: РФ признательна Турции за готовность дать площадку для переговоров с Украиной

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что Киев отказывается от такого формата

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия признательна турецким партнерам за готовность предоставить площадку для российско-украинских переговоров, но Киев отказывается от данного формата. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы всегда выражаем признательность, и в данном случае мы признательны турецкой стороне за гостеприимство, готовность предоставить свою площадку для российско-украинских переговоров", - сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия не отказывалась от стамбульского формата переговоров. "Это сделал киевский режим. Напомню, он с июля поставил переговоры на паузу, не ответил на наши конкретные предложения, в том числе о создании трех рабочих групп по политическим, военным и гуманитарным вопросам, о повышении уровня делегации тоже они не ответили ничего".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Анкара продолжит содействовать украинскому урегулированию и готова дальше предоставлять стамбульскую площадку для переговоров.