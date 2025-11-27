Ветераны СВО возглавили еще четыре муниципалитета Вологодской области

Они прошли кадровые отбор и обучение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции, участники кадрового регионального проекта "Герои русского Севера" возглавили еще четыре муниципалитета Вологодской области. Это профессионалы, прошедшие кадровые отбор и обучение, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

В июле 2025 года участник СВО, доброволец, разведчик, командир роты Антон Тропин возглавил Нюксенский округ. Его предшественница Юлия Шевцова отправилась в отставку в связи с тем, что ее 19-летняя дочь опубликовала в соцсетях видео, в котором сообщила недоброжелателям, что ее мама - мэр, и угрожала "фраеру" отправкой на СВО. Кандидатуру Тропина рекомендовал губернатор и сам же выступил его наставником.

"Антон Тропин успешно справляется со своей работой. Озвучиваю новые кадровые решения: главой Усть-Кубинского муниципального округа избран Сергей Щербаков, главой Кич-Городецкого округа - Андрей Андринович, главой Сямженского округа - Дмитрий Чибрик, главой Чагодощенского округа - Илья Шубин. У нас уже пять муниципалитетов возглавили ветераны боевых действий, участники спецоперации", - сообщил Филимонов на оперативном совещании областного правительства.

Бывшим главам муниципалитетов предложены альтернативные варианты работы в губернаторской команде, которые их устраивают. "Мы не теряем людей, не отказываемся о сотрудников, тем более опытных", - сказал глава региона. Он также рассказал, что на заседании комиссии Госсовета РФ предложил включить в KPI губернаторов назначение ветеранов СВО.

"У нас идет смена поколений, готовим смену главам, которые либо устали, либо есть существенные замечания по конкретным производственным задачам <…>. Время рождает новых героев, новую элиту, мы призваны опираться на эту элиту и выполнять поручение президента России по обеспечению интеграции ветеранов боевых действий в мирную жизнь. Это не какой-то популистский шаг, мы абсолютно взвешенно, прагматично подходим к выбору на должности и назначению. Эти сотрудники прошли, с одной стороны, кадровый конкурсный отбор, эти коллеги еще до спецоперации себя высоко зарекомендовали на других местах работы. Это профессионалы, умеющие работать с людьми, хорошие хозяйственники, руководители", - пояснил губернатор.

Глава региона озвучил еще одно "знаковое для региона назначение и интересный прецедент для всей страны" - заместителем губернатора назначается Анна Одинцова, бывший руководитель Центра управления регионом (ЦУР). На новой должности она будет координировать работу ЦУРа и платформ обратной связи. Важен не только комментарийный фон, проактивное решение проблем, борьба с отписками чиновников и выполнение ритмичных задач всеми, но и умение прогнозировать риски. На пост руководителя ЦУРа он предложил рассмотреть кандидатуру заместителя Даниила Турова, "который успешно справляется с работой и с поставленными задачами".