Медведев: народная программа позволит ЕР показать и доказать свои успехи

Председатель "Единой России" призвал рассказать избирателям о том, как реализована действующая программа, принятая в 2021 году

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Народная программа позволит "Единой России" показать и доказать всем, в том числе оппозиции, что партия сделала для избирателей. Об этом заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на всероссийском форуме муниципальных депутатов партии.

"Мы на выборы всегда идем в последние годы с народной программой, нужно ее сейчас подготовить <…>. Мы с вами знаем, не понаслышке, что, взяв в руки этот документ, мы можем доказательно, в присутствии любых иных партий, включая оппозиционные партии, доказать, показать и доказать, что мы сделали, нам есть что предъявить", - сказал Медведев.

Он добавил, что необходимо также рассказать избирателям о том, как реализована действующая народная программа, которая была принята в 2021 году.