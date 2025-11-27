Путин: Россия видит, что США в чем-то учитывают ее позицию
Редакция сайта ТАСС
13:30
обновлено 13:48
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия видит, что Соединенные Штаты в чем-то учитывают позицию Москвы по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Путин отметил, что "в целом мы видим" то, что США учитывают "в чем-то <...> нашу позицию, которая обсуждалась" до и после Анкориджа. "Где-то нам точно" необходимо "садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи", добавил он.