Путин: РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности

Президент подчеркнул, что Россия ранее уже предлагала это обсудить

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с западными странами вопросы общеевропейской безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Если мы хотим все вместе поговорить и обсудить, какие-то точки расставить в вопросах общеевропейской безопасности. Наверное, да, мы и сами это когда-то предлагали. Если наши западные - называем их опять - партнеры хотят этого теперь, ну, пожалуйста, мы готовы", - сказал глава государства.

"Мы же с вами понимаем, это надо сесть и серьезно обсуждать. Там каждое слово имеет значение, - добавил президент. - Или, например, в одном из документов упоминается о том, что мы должны решить вопрос стратегической стабильности вместе с нашими американскими партнерами. Ну ради бога, разве мы против?"

По словам Путина, Россия еще при администрации Барака Обамы предлагала "по некоторым вопросам договариваться". "Услышали: "Да-да", а потом, совсем за месяц до ухода администрации Обамы из Белого дома, ну все, все застряло", - напомнил глава государства.