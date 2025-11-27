Захарова: Россия отслеживает военные приготовления ЕС и НАТО у своих границ

Представитель МИД прокомментировала решение Европейской комиссии приступить к созданию системы повышенной военной мобильности

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия внимательно отслеживает и учитывает в своем оборонном планировании военные приготовления НАТО и Европейского союза у своих границ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с недавним решением Европейской комиссии (ЕК) приступить к созданию системы повышенной военной мобильности.

"Это очередная нездоровая инициатива ЕК и очередное свидетельство курса Брюсселя на форсирование укрепления логистического потенциала стран-членов объединения в целях противодействия выдуманной европейцами же для внутреннего пользования угрозы со стороны РФ и ее союзников, - отметила она. - Внимательно отслеживаем подобные военные приготовления у рубежей нашей страны, в полной мере учитывая их в российском оборонном планировании".

Официальный представитель дипведомства указала, что под предлогом сдерживания России "страны НАТО руками Европейского союза фактически готовят плацдарм для переброски крупных воинских контингентов и тяжелых вооружений".

"Так называемый военный Шенген является, по сути, интегрированной частью продавливаемых нынешним руководством Евросоюза заведомо нереализуемых установок по нанесению пресловутого стратегического поражения России", - подчеркнула она.

"Показательно что решения Еврокомиссии о создании инфраструктуры для быстрого перемещения военных грузов по территории стран ЕС на восточный фланг предшествовало введение ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ, а теперь мы еще узнаем, что они выдают шенгенские визы тем, кого рекрутируют США в Азии в виде боевиков, - резюмировала Захарова. - Основополагающему общечеловеческому принципу свободы передвижения людей в мирных целях в ЕС предпочли свободу передвижения вооружений, военной техники и боевиков, причем все это еще и легитимизируется".