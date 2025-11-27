Путин: Абу-Даби активно используется для контактов между Москвой и Киевом

Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте друг с другом "даже в самые тяжелые времена", отметил президент РФ

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Абу-Даби активно используется как площадка для контактов между российскими и украинскими спецслужбами, там они решают прежде всего гуманитарные вопросы. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом. Даже в самые тяжелые времена. И сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными. И площадка Абу-Даби для этого активно используется", - сказал российский лидер.

Путин поделился, что слышал некоторый "информационный шум" насчет встречи, которая недавно прошла в ОАЭ. "Но там ничего такого необычного, ничего секретного не произошло, - уточнил президент. - По инициативе украинской стороны вот такая очередная встреча была намечена и состоялась в Абу-Даби. С нашей стороны на ней присутствовал один из руководителей ФСБ России".

"Мы очень благодарны президенту ОАЭ [шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну] за предоставляемые нам возможности. Благодаря его усилиям на родину вернулось много сотен наших ребят, наших героев", - подчеркнул он.