Путин: РФ ждет переговорщиков США в Москве в первой половине следующей недели

Состав делегации определит президент США Дональд Трамп

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Российская сторона ждет американскую делегацию в первой половине следующей неделе в Москве, а кто будет представлять США - это определит американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Последняя информация вчера была до меня доведена, что президент Трамп принял решение, что все-таки, как и договаривались ранее, ранее была такая договоренность, встреча предлагается американской стороной в Москве на следующей неделе. Пожалуйста, мы всегда открыты. А кто будет представлять США с американской стороны - это уже, конечно, должен определиться президент Соединенных Штатов. Поэтому мы их ждем в первой половине следующей недели", - сказал он.

По словам Путина, появление представителя американской администрации на встрече представителей спецслужб России и Украины в Абу-Даби было неожиданностью. "Вот на эту встречу пришел и представитель администрации США. Для нас это было неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов. Вступил в контакт с представителем России и задался вопросом о том, что, может быть, не стоит ждать следующей недели для продолжения контактов, а провести встречу в Москве уже на этой неделе. Я об этом узнал только тогда, когда самолет приземлился в Бишкеке. Тем не менее, мы готовы, пожалуйста, в любое время", - указал президент.