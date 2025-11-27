Путин: бои в зоне СВО закончатся, когда ВСУ покинут занимаемые территории
13:41
обновлено 13:58
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Боевые действия в зоне специальной военной операции прекратятся, когда украинские войска покинут занимаемые территории, в ином случае Россия добьется этого силой. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий - вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем, вот и все", - сказал глава государства.