Путин отметил позитивную динамику на всех направлениях СВО
Редакция сайта ТАСС
13:42
обновлено 13:47
БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются с увеличивающимся темпом по всем направлениям. Динамика на фронтах позитивная, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
"По всем направлениям сохраняется позитивная динамика, - отметил он. - Из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается, то есть темп движения войск увеличивается".