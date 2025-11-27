Путин отметил позитивную динамику на всех направлениях СВО

Темп наступления российских войск увеличивается, подчеркнул президент России

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Российские войска продвигаются с увеличивающимся темпом по всем направлениям. Динамика на фронтах позитивная, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"По всем направлениям сохраняется позитивная динамика, - отметил он. - Из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается, то есть темп движения войск увеличивается".