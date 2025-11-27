Путин: дезертирство в ВСУ очень большое, об этом говорят и западные СМИ

Киев вряд ли может что-то с этим поделать, отметил президент России

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Киев сталкивается с растущим дезертирством из вооруженных сил и едва ли что может с этим сделать. Проблему отмечают даже на Западе, указал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Дезертирство очень большое, это видно не только из наших средств массовой информации, из сообщений министерства обороны, это видно и из западных средств массовой информации", - отметил глава государства.

"Удержать это практически невозможно. Поэтому с этим уже вряд ли что можно поделать", - заключил он.