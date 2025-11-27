Путин назвал цели ОДКБ на время председательства России

Ими станут развитие сотрудничества и ВПК

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Укрепление взаимодействия стран - участниц ОДКБ, а также развитие и интеграция оборонно-промышленных секторов стран станут приоритетами организации на время годового председательства России в 2026 году. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию и прошедшего там же саммита ОДКБ.

"Приоритетов много. Это совершенствование нашего взаимодействия. Это сопоставление возможностей оборонно-промышленных секторов стран. Еще со времен Советского Союза известна кооперация очень глубокая была. Мы предоставляем льготные условия для приобретения наших вооружений и техники для стран ОДКБ. Все это работает, работает достаточно эффективно. Да, понятно, все ясно, что в условиях проведения специальной военной операции по каким-то компонентам у нас возможности сейчас не так велики - то есть они велики, но мы должны удовлетворять свои потребности. По отдельным направлениям мы полностью это делаем, полностью. Я не считаю, что наши производственные мощности переразмерены, но все-таки мы не только удовлетворяем свои [потребности], но и даже на экспорт поставляем", - сказал Путин.

По его словам, Россия готова делиться разработками и новейшими продуктами сферы ВПК со своими партнерами.

Еще одним направлением работы ОДКБ, отметил президент, будет совершенствование работы органов управления организации. "Это такая бюрократическая работа, но все-таки это важно, имея в виду, что каждая страна заинтересована в минимизации расходов и повышении эффективности взаимодействия", - подытожил Путин.

Организация Договора о коллективной безопасности - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Образована 14 мая 2002 года на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Целью ОДКБ является отражение угроз безопасности и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов без вмешательства в их внутриполитические процессы, а также отражение угроз международному миру и безопасности.