Путин: кабмин РФ готовит ответ на конфискацию российских активов в Европе

Президент России отметил, что дал правительству соответствующее поручение

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации российских активов в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Правительство Российской Федерации, по моему поручению, вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет. И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности", - сказал Путин.