ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин: кабмин РФ готовит ответ на конфискацию российских активов в Европе

Президент России отметил, что дал правительству соответствующее поручение
Редакция сайта ТАСС
13:51
обновлено 14:03
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации российских активов в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Правительство Российской Федерации, по моему поручению, вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет. И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности", - сказал Путин. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия