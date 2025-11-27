Путин: конфискация российских активов в Европе будет воровством

Президент подчеркнул, что Россия готовит ответные меры

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Обсуждаемая в Европе конфискация российских активов, если это произойдет, будет актом воровства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"У меня возникает вопрос: кто кого учит? То ли вороватая верхушка Украины, которая разворовывает деньги своих налогоплательщиков и налогоплательщиков западных спонсоров. Просто мы сейчас хорошо знаем о коррупционном скандале в Киеве. То ли они от европейцев учатся этому. То ли европейцы учатся у украинской верхушки. Во всяком случае, и то, и другое - воровство. Мы так к этому относимся и готовим ответные меры. Но какие? Это правительство позднее обнародует, если это произойдет", - сказал Путин.