Саида Маматханова избрали мэром Кизилюрта

Он занял пост вместо подозреваемого в убийстве и растрате Магомеда Магомедова

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 ноября./ТАСС/. Городское собрание Кизилюрта избрало новым мэром города Саида Маматханова, он занял этот пост вместо подозреваемого в убийстве и растрате Магомеда Магомедова, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В ходе открытого голосования депутаты городского собрания единогласно избрали главой города Саида Маматханова, который до этого момента исполнял полномочия руководителя города",- говорится в сообщении.

Саид Маматханов родом из Кизилюртовского района. Ранее он занимал должность помощника главы Дагестана, занимался вопросами развития муниципалитетов, поддержкой участников СВО.

О деле Магомедова

В начале октября 2023 года Магомедов был задержан по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и затем арестован московским судом. Правоохранители провели серию обысков в Махачкале и Кизилюрте. Позже к первоначальному обвинению добавились новые: ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом и группой лиц), а также ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия).

В июле 2024 года член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что Магомедов пытался покончить с собой в СИЗО "Матросская тишина". Его временно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.