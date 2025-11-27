Гендиректором ОЗХО назначили Сабрину Даллафиор-Маттер

Возражений от представителей стран не последовало

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Сабрина Даллафиор-Маттер © Официальный сайт ОЗХО

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Представительница Швейцарии Сабрина Даллафиор-Маттер назначена генеральным директором техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2026-2030 годы. Об этом объявил председатель конференции государств - участников (КГУ) ОЗХО Агустин Васкес Гомес.

"На своей 110-й сессии Исполсовет ОЗХО рекомендовал КГУ единственного кандидата для назначения ее следующим генеральным директором. <...> От имени конференции я хотел бы поздравить посла Даллафиор-Маттер с ее назначением следующим генеральным директором", - заявил он в своем выступлении на 30-й ежегодной конференции после того, как возражений по кандидатуре гендиректора от представителей стран не последовало.

Даллафиор-Маттер занимает пост посла Швейцарии в Финляндии. В разное время она также была постпредом конфедерации на Конференции по разоружению и заместителем постпреда при отделении ООН в Женеве. С 2017 по 2025 год пост главы ОЗХО занимал представитель Испании Фернандо Ариас.

30-я ежегодная конференция государств - участников ОЗХО проходит в Гааге с 24 по 28 ноября.