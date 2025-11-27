Путин шутливо прокомментировал публикации об утечке переговоров по Украине

Поставили подглядывать, а "они подслушивают", отметил президент РФ

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Бишкеке шутливо прокомментировал публикации об утечке переговоров по Украине.

По его словам, это могут быть "фейки какие-то" или "действительно подслушанные разговоры". При этом глава государства подчеркнул, что в России "подслушивать нельзя", это уголовное наказание.

"Потом, их, некоторых, может быть, как у нас дети шутят, поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом", - пошутил президент, отвечая на вопросы журналистов про слив телефонных разговоров по урегулированию на Украине. "Но и подглядывать-то надо уметь", - добавил глава государства.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало стенограммы якобы телефонных разговоров между спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а также между Ушаковым и спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым. По данным агентства, телефонные разговоры якобы состоялись 14 и 29 октября соответственно.

Сам Ушаков говорил, что "некоторые утечки носят фейковый характер", а другие он комментировать не будет, потому что разговоры ведутся в закрытом режиме и не должны разглашаться.