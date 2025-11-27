Путин в Бишкеке дал интервью российско-киргизскому телеканалу "Номад ТВ"

В Бишкеке прошла церемония запуска совместного киргизско-российского телеканала 23 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в завершение визита в Бишкек ответил на вопросы журналистов недавно открывшегося в Киргизии телеканала "Номад ТВ".

23 ноября в Бишкеке прошла церемония запуска совместного киргизско-российского телеканала "Номад ТВ". Проект сотрудничает с государственными телеканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ. В центре внимания - участие республики в международных объединениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и освещение историко-культурных связей Киргизии и России. Зрителям также доступны кино, ток-шоу и сериалы НТВ.

Язык вещания телеканала - русский, также зрители смогут выбрать звуковую дорожку на киргизском языке.