Военные полностью захватили столицу Гвинеи-Бисау

Учреждения, банки, рынки, магазины не работают

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Luc Gnago

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных, работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в стране.

"В данный момент столица полностью во власти военных. Отдельные магистрали в центре города перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования. На выездах из города и по дороге в аэропорт размещены блокпосты. На всех перекрестках - многочисленные военные патрули, изредка встречаются посты полиции. Улицы обезлюдели. Работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена", - сообщили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что автомобильный транспорт, включая машины с дипломатическими номерами, досматривается.

"Военные вежливо, но настойчиво требуют опустить стекла для осмотра задних сидений, - добавили в диппредставительстве. - Помимо этого, на улицах города появились тонированные внедорожники без номерных знаков".

В российском посольстве рассказали, что из двух интернет-операторов работает только один - Orange.

"Однако представители военного командования грозятся перекрыть и этот канал связи", - указали дипломаты. Кроме того, социальная сеть TikTok и Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) уже заблокированы, добавили в диппредставительстве.

Там также сообщили, что угрозы функционированию посольства России, жизни его сотрудников и российских граждан нет.

"Продолжаем поддерживать с соотечественниками и представителями российских коммерческих компаний постоянный контакт и отслеживать ситуацию", - подчеркнули в диппредставительстве.