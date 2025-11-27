Медведев: мужество героев СВО укрепляет единство России

Председатель "Единой России" добавил, что программа партии базируется патриотизме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Герои специальной военной операции не только проявляют особый героизм, но и укрепляют единство России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на всероссийском форуме муниципальных депутатов партии.

В ходе мероприятия Медведев вручил орден Мужества Хабибу Хамутаеву - депутату собрания депутатов Махачкалы.

"Есть проблемы, которые мы с вами обсуждаем, их всегда очень много, но есть примеры особого мужества, особого отношения к стране, к своим близким, которые проявляют сегодня наши товарищи - герои специальной военной операции. И в конечном счете, помимо того, что это подвиг, за который, естественно, всем нужно героям кланяться в пояс, это скрепляет нашу страну", - отметил Медведев.

"Знаете, я вспоминаю события 30-летней, 25-летней давности. Казалось, все трещит по швам, расползается страна, просто между пальцев утекает. Конфликты бесконечны, проблемы возникают. И нужна была скрепа или общая идея, которая снова вернет нас к состоянию единого народа, живущего в огромной, но единой стране. Что это? Это любовь к Родине, это патриотизм. Поэтому именно на этих ценностях и базируется программа нашей партии "Единая Россия", - добавил он.