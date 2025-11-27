Кабмин одобрил подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизе

МИД поручено провести переговоры с саудовской стороной

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство России одобрило возможное подписание соглашения о взаимной отмене визового режима между РФ и Саудовской Аравией. Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

В настоящее время для въезда в Саудовскую Аравию гражданам России нужна виза, которую можно оформить онлайн (e-Visa) или получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней и обычно действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.

"Поручить МИД России провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - сказано в документе.