Путин надеется на скорое завершение спецоперации

Глава государства отметил, что Россия должна добиться поставленных целей

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия надеется на скорое завершение спецоперации на Украине достижением целей Москвы - "чем раньше, тем лучше". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Номад".

"Я тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится, - отреагировал глава государства на вопрос журналистки. - Вы сказали, что рано или поздно. Чем раньше - тем лучше".

"При условии достижения нами целей специальной военной операции", - подчеркнул Путин.