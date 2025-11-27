Эксперт Жарихин: Путин подтвердил, что план США может лечь в основу урегулирования

Список из 28 пунктов является очень соответствующим возможностям проведения на его основе конструктивных переговоров, подчеркнул замдиректора Института стран СНГ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обозначил, что содержание мирного плана США может быть положено в основу окончательного мирного урегулирования украинского кризиса. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Перспективу для украинского урегулирования Путин обозначил. То есть он практически еще раз подчеркнул, что тот список из 28 пунктов является очень соответствующим возможностям проведения на его основе конструктивных переговоров. Он опять же подчеркнул, что это тот вопрос, который должны решать Россия и США", - указал эксперт.

Аналитик также обратил внимание на намеченный визит в Москву делегации американских переговорщиков. "Мы получили прорыв, когда появились эти 28 пунктов. Одним из элементов развития этого прорыва является, безусловно, визит американской делегации на следующей неделе. Я надеюсь, что он еще в большей степени подтвердит взаимопонимание на основе договоренности на Аляске, которое вроде бы в какой-то момент затихло, а сейчас снова, что называется, проснулось", - добавил Жарихин.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.