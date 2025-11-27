Путин: в сфере миграции важно блюсти баланс интересов

Положение дел должно устраивать граждан России и Киргизии, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Киргизия должны действовать в миграционной сфере так, чтобы положение дел устраивало граждан обеих стран, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью российско-киргизскому телеканалу "Номад ТВ".

"Здесь нужно [действовать] так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражения все, что происходит вокруг этой темы. Но для этого [нужно, чтобы] и те граждане Кыргызстана, которые хотели бы работать у нас, тоже были бы готовы к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее. Все это требует большой, постоянной, совместной работы. Для того, чтобы снимать шероховатости, которые возникают, использовать те преимущества, которые нам достались из прошлого и которые сейчас можно закрепить", - сказал он.