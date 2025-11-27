Путин: Россия и Киргизия работают над преодолением санкций

Глава государства отметил, что Москва и Бишкек думают о перспективах двусторонних отношений

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия и Киргизия думают над тем, как минимизировать санкции, но основное внимание сосредоточивают на будущем, на перспективах двусторонних отношений. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в интервью российско-киргизскому телеканалу "Номад ТВ".

"Конечно, если что-то возникает, мы думаем о том, как минимизировать эти ограничения. Но на этом даже внимание основное не сосредоточиваем, а думаем о будущем, о перспективе наших отношений", - пояснил Путин, отвечая на вопрос о том, могут ли совместные усилия по преодолению санкций объединить Москву и Бишкек.

По словам российского лидера, если возникают внешние вызовы, то те, против кого они возникают, ищут приемлемых решений. "Это, безусловно, как-то объединяет. Но дело совершенно не в этом, на мой взгляд. Дело в том, что и Россию, и Кыргызстан объединяет совсем другое. И это даже не участие в наших региональных организациях, таких как ОДКБ либо ЕАЭС. Дело в том, что все-таки еще из Советского Союза нам достались в наследство вещи, которые являются непреходящими: это отношения между людьми, это межличностные связи, это уважение к культуре друг друга, к языку", - продолжил свою мысль глава государства.

Путин подчеркнул, что с большим уважением относится к тому, что русский язык был принят в Киргизии в качестве официального и закреплен в этом статусе на уровне закона. "Мы видим те усилия, которые предпринимаются президентом Кыргызстана в связи с открытием новых школ и приглашением наших преподавателей и так далее. Именно поэтому мы приглашаем к себе на учебу молодых людей из Кыргызстана, которые учатся в наших высших учебных заведениях. И очень рассчитываем, что все эти направления в области гуманитарных связей, образования, культуры будут продолжаться. Это создает базис для того, чтобы нам двигаться, развиваться дальше", - отметил он.

Другие направления работы

Путин также добавил, что нужна постоянная совместная работа, чтобы использовать и закрепить эти преимущества. "Скажем, промышленная кооперация, возникающие новые возможности. Я имею в виду, например, работу в высокотехнологичных областях. Я сейчас только на встрече с представителями нашей прессы сказал: работа компании "Яндекс" - это не только доставка продуктов, питания или такси, это еще и развитие искусственного интеллекта. А за этим, безусловно, будущее не только Кыргызстана, но и России, и вообще всего этого постсоветского пространства, да и всего мира", - пояснил он.

Российский лидер напомнил и про энергетику: Киргизия получает из России и нефть, и газ, причем по минимальным ценам. "И для коммунального хозяйства, для граждан, для промышленности, сельского хозяйства Кыргызстана создаются благоприятные и конкурентоспособные условия. У нас по факту очень много направлений совместной работы", - резюмировал президент.