Ведерников: Латвия проводит политику "выдавливания" русскоязычных пенсионеров

Пожилых людей заставляют проходить оскорбительное анкетирование и отказываться от своих принципов, сообщил губернатор Псковской области

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии проводят политику "выдавливания" русскоязычных пенсионеров, заставляя их отказываться от своих принципов. С таким заявлением выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на всероссийской конференции "Время жить в России".

"Латвийский режим сейчас самым фашистским образом выдавливает русскоязычных пенсионеров советской закалки. Пожилых людей заставляют проходить оскорбительное анкетирование, отказываться от своих принципов", - заявил он.

Губернатор отметил, что вся процедура проходит настолько унизительно, что многие отказываются от нее даже под угрозой депортации. "В итоге мы встречаем на нашей границе глубоко шокированных бабушек и дедушек, среди которых был и ветеран Великой Отечественной войны, и даже детская писательница, которая писала на национальном языке", - добавил Ведерников. Глава региона подчеркнул, что в области делается все необходимое, от обеспечения жильем до организации быта переселенцев на первом этапе.

Конференция проходит в Пскове с 27 по 29 ноября. В ее работе принимает участие зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Елена Афанасьева, представители МВД Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, органов исполнительной власти из ряда регионов. В качестве слушателей приглашены представители псковских общественных организаций, участники кадровой программы "Герои земли Псковской", импатрианты и соотечественники. Организатором конференции выступает Правительство Псковской области.