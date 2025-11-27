Захарова призвала вызвать для Каллас санитаров после слов о "нападениях России"
Редакция сайта ТАСС
20:13
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала вызвать санитаров для главы евродипслужбы Каи Каллас после ее слов о том, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран.
"Вызывайте санитаров", - сыронизировала дипломат в своем Telegram-канале. Захарова также отметила, что теперь понимает, почему журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США Марко Рубио встречаться с Каей Каллас..
"Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства?", - добавила официальный представитель МИД РФ, отметив, что для этого может не хватить суток.