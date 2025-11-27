Захарова призвала вызвать для Каллас санитаров после слов о "нападениях России"

Официальный представитель МИД РФ предложила главе евродипслужбы вспомнить, сколько раз за последние 100 лет страны западных объединений нападали на суверенные государства

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала вызвать санитаров для главы евродипслужбы Каи Каллас после ее слов о том, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран.

"Вызывайте санитаров", - сыронизировала дипломат в своем Telegram-канале. Захарова также отметила, что теперь понимает, почему журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США Марко Рубио встречаться с Каей Каллас..

"Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства?", - добавила официальный представитель МИД РФ, отметив, что для этого может не хватить суток.