Захарова призвала вызвать для Каллас санитаров после слов о "нападениях России"

Официальный представитель МИД РФ предложила главе евродипслужбы вспомнить, сколько раз за последние 100 лет страны западных объединений нападали на суверенные государства
20:13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала вызвать санитаров для главы евродипслужбы Каи Каллас после ее слов о том, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран.

"Вызывайте санитаров", - сыронизировала дипломат в своем Telegram-канале. Захарова также отметила, что теперь понимает, почему журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США Марко Рубио встречаться с Каей Каллас..

"Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства?", - добавила официальный представитель МИД РФ, отметив, что для этого может не хватить суток. 

