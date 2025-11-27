Посол РФ: ЕС и НАТО приступили к подготовке большой войны с Россией

Москва не ищет конфронтации, а работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии, заявил Денис Гончар

Редакция сайта ТАСС

© Денис Дубровин/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. НАТО и Евросоюз, как бы безумно это ни выглядело, приступили к подготовке большой войны с Россией. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, выступая на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве РФ на тему "Евразийская безопасность: вызовы и перспективы".

"Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО. Как следствие, Европа стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность", - подчеркнул он. Посол заявил, что Россия "не ищет конфронтации", а "вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии".