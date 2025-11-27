Посол: РФ открыта к участию Запада в будущей системе евразийской безопасности

Россия пойдет на это при условии отказа западных стран от конфронтационного курса и готовности встать на путь прагматичного уважительного взаимодействия, отметил посол РФ в Бельгии Денис Гончар

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Россия открыта к участию "западных соседей" в будущей евразийской системе безопасности при их отказе от конфронтационного курса. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, выступая на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве РФ на тему "Евразийская безопасность: вызовы и перспективы".

"Период доминирования коллективного Запада уходит в прошлое, укрепляется политическое и экономическое влияние стран Глобального Востока и Юга", - подчеркнул посол. В этих условиях "Россия с единомышленниками и предлагает сконцентрировать усилия на преобразовании Евразии в единое пространство мира, стабильности и развития, выстроить на континенте архитектуру безопасности для всех без исключения стран и объединений на основе практической реализации принципа равной и неделимой безопасности".

"Мы открыты к совместной работе и с западными соседями по евразийскому континенту при условии их отказа от конфронтационного курса по отношению к России и готовности встать на путь прагматичного взаимоуважительного взаимодействия на основе баланса интересов", - сказал он.