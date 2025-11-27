Рябков: Россия регулярно контактирует с США по "раздражителям"

Это обычная дипломатическая практика и "шумиха здесь не нужна", указал замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает обсуждение устранения "раздражителей" в отношениях с США по дипломатическому каналу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Известиям".

"В настоящее время взаимодействие по "раздражителям" идет по согласованному с американской стороной дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых "развязок" по конкретным направлениям. Контакты носят регулярный характер. Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна", - указал он.

По словам Рябкова, клубок из огромного массива "раздражителей" в российско-американских отношениях, оставленных по "наследию" предыдущей администрацией США, туго затянут, и его распутывание требует обстоятельной и долгой работы.

"Правда, изначально взятый темп, когда команды внешнеполитических ведомств весной провели два раунда консультаций и достигли ряда договоренностей по улучшению условий функционирования дипмиссий, снизился, - добавил он. - Это сопряжено с разными факторами, включая объективную необходимость постепенного "растапливания взаимного недоверия" после "ледникового периода" во времена правления в США Джо Байдена и различие в подходах по наполнению повестки дня, что также естественно".