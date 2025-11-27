Слуцкий: стремление Каллас очернить Россию граничит с психиатрией

Глава евродипслужбы "бредит на многомиллионную аудиторию", извращая факты и фальсифицируя исторические события, заявил представитель комитета Госдумы по международным делам

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Стремление главы евродипслужбы Каи Каллас изменить факты из истории РФ и тем самым очернить Россию граничит с психиатрическим диагнозом. Такое мнение выразил представитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Одержимость главы т. н. европейской дипломатии в стремлении очернить Россию серьезно граничит с психиатрическим диагнозом. Каллас бредит на многомиллионную аудиторию, полностью извращая факты и фальсифицируя исторические события", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя заявление Каллас о том, что за последние сто лет РФ напала более чем на 19 стран, но ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.

Политик также указал на то, что главы Евросоюза продолжают "вставлять палки в колеса" мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, они считают невыгодным достижение "быстрого мира".

"Пока такие фейкмейкеры-русофобы у руля в структурах ЕС, общеевропейский кризис будет только углубляться", - заключил он.