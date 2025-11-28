Политолог Еловский назвал агонией попытки ЕС сорвать диалог РФ и США

Очернение усилий России и Соединенных Штатов эксперт назвал признанием Евросоюзом собственного бессилия

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Попытки Европы очернить усилия России и США, сорвать будущие переговоры по Украине выглядят как агония и признание собственного бессилия. Такую оценку высказал ТАСС политолог Дмитрий Еловский.

"Стало известно, что уже на следующей неделе в Москву прилетит высокопоставленная американская делегация. Этот визит можно рассматривать как выход на новый уровень в переговорном процессе, - считает он. - Между тем попытки европейских политиков и медиа очернить и заранее дискредитировать будущие переговоры выглядят все более надуманными и истеричными. Чем больше звучит подобных заявлений, тем отчетливее они воспринимаются как агония - попытка прикрыть собственные неудачи и растущее бессилие".

На этом фоне действия российских войск на линии фронта говорят сами за себя, указал эксперт: продвижение продолжается, освобождаются новые территории, фиксируются серьезные оперативные успехи.

"Эти достижения становятся сильнейшим аргументом в текущей ситуации - ведь реальные успехи на земле всегда значимее любых попыток манипулировать общественным мнением. Зная об этом, наш президент тверд в своих намерениях и отступать с намеченного пути явно не собирается. За принципиальность и последовательность, умение не поддаваться внешнему давлению - именно за эти качества его уважают и признают не только в стране, но и в самых разных уголках мира. Такие лидеры вызывают уважение даже у противников", - подчеркнул политолог.

Сам же визит американских переговорщиков, продолжил Еловский, свидетельствует о значимости прямого диалога, повышении роли дипломатии в решении конфликта.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что визит американской делегации в Москву ожидается в первой половине следующей недели, а кто именно будет представлять США - определит американский лидер Дональд Трамп.