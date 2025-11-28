Посол РФ: Британию ждет пессимистичное будущее с точки зрения экономики

Об этом говорит бюджетное послание, представленное министром финансов Рейчел Ривс, считает Андрей Келин

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Бюджетное послание правительства Великобритании, представленное министром финансов Рейчел Ривс, говорит о том, что Лондон ждет пессимистичное будущее с точки зрения экономики. Об этом сообщил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в беседе с российскими журналистами.

"Бюджетное послание мы изучили и прочитали. Оно пессимистично для Великобритании, на ближайшие годы ничего хорошего здесь не представляет", - сказал дипломат.

26 ноября Ривс, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента, объявила комплекс мер по повышению налогообложения общей стоимостью 26 млрд фунтов ($34 млрд). В частности, она сообщила о введении налога на особняки и поездки на такси через онлайн-приложения и повышении налога на онлайн-беттинг с 15% до 25%.

Кроме того, Ривс решила заморозить нынешние пороги ставок прогрессивного налога на доходы физических лиц на три года. На фоне растущей инфляции это будет означать, что все большее число жителей королевства будут вынуждены платить по более высоким ставкам.

В Минфине Великобритании также сообщили о корректировании прогноза экономического роста в ближайшие пять лет в сторону понижения. Ожидается, что ВВП страны в среднем будет расти на 1,5% ежегодно вместо 1,8%.