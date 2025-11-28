Чернышенко: РФ выражает поддержку Венесуэле в защите ее суверенитета

Венесуэла остается надежным партнером и союзником России, отметил вице-премьер

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Каллиников/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия выражает поддержку правительству Венесуэлы в защите национального суверенитета в связи с внешними угрозами. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на 19-м заседании Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

"От лица правительства Российской Федерации выражаем поддержку правительству [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро и солидарность братскому венесуэльскому народу в защите национального суверенитета в связи с внешними угрозами, - отметил он. - Восхищаемся твердостью духа и решимостью, с которой венесуэльский народ отстаивает подлинный суверенитет своей Родины".

"Наращиваем стратегическое партнерство в военно-технической сфере", - добавил зампред российского правительства.

Чернышенко подчеркнул, что Венесуэла "неизменно остается надежным партнером и союзником России" в Латинской Америке и в мире в целом. По его словам, Москва высоко ценит доверительный политический диалог с Каракасом на всех уровнях, включая высший. Он также заверил, что РФ намерена и дальше укреплять двусторонние отношения с республикой.

Заседание в гибридном формате прошло под председательством российского вице-премьера, а также исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Делси Родригес. По итогам мероприятия стороны подписали 18 двусторонних документов по сотрудничеству в различных областях и заключительный акт.