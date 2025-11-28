Чернышенко: РФ приветствует желание Венесуэлы стать наблюдателем при ЕАЭС

Москва положительно относится и к намерению республики стать партнером по диалогу ШОС, отметил вице-премьер России

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует стремление Венесуэлы получить статус наблюдателя при ЕАЭС и стать партнером по диалогу ШОС. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на 19-м заседании Российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня.

"Приветствуем заинтересованность Венесуэлы в получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, - сказал зампред российского правительства. - Знаем о намерении подключиться к деятельности Шанхайской организации сотрудничества в качестве партнера по диалогу. В данный момент заявки находятся на рассмотрении государств - членов объединения".

Он также подчеркнул важность совместной работы на таких международных площадках, как ОПЕК+, Форум стран - экспортеров газа и Группа друзей в защиту Устава ООН.

Заседание в гибридном формате прошло под председательством Чернышенко и исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Делси Родригес. По итогам мероприятия стороны подписали 18 двусторонних документов по сотрудничеству в различных областях и заключительный акт.