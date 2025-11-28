РФ и Венесуэла подписали 18 документов по итогам заседания межправкомиссии

Они охватывают разные сферы взаимодействия, включая добычу полезных ископаемых, образование, мирное использование атома, транспорт и совместные исследовательские проекты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла подписали 18 двусторонних документов и заключительный акт по итогам 19-го заседания межправительственной комиссии высокого уровня. Мероприятие состоялось в гибридном формате под председательством российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко и исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Делси Родригес.

Подписанные документы охватывают разные сферы взаимодействия, включая добычу полезных ископаемых, образование, мирное использование атома, транспорт и совместные исследовательские проекты.

Среди них: Меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере, соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом "МЭИ" и Национальным университетом наук имени доктора Умберто Фернандеса Морана, Меморандум о взаимопонимании между Росмолодежью и Министерством народной власти по делам молодежи Венесуэлы по вопросам сотрудничества в области молодежной политики и другие.

"Российская сторона высоко оценивает результаты проделанной работы и достигнутые договоренности. Мы наметили курс и определили дальнейшие шаги по всем ключевым вопросам двусторонней повестки. В следующем году нам предстоит провести 20-е юбилейное заседание комиссии. Рассчитываем подойти к нему с еще более впечатляющими результатами", - сказал Чернышенко.

Как отметили в пресс-службе российского правительства, в ходе заседания стороны обсудили сотрудничество в туризме, образовании, спорте, здравоохранении, промышленности, торгово-экономической, сельскохозяйственной и технологической сферах. "19-я комиссия высокого уровня принесла замечательные результаты и для России, и для Венесуэлы, для наших народов и совместного развития. И я уверена, что вскоре мы увидим еще больше результатов, увидим выполнение тех поручений, которые дали наши президенты. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку по всем направлениям. И мы рады, что рядом с нами всегда стоит Россия", - заключила в свою очередь Делси Родригес.

Во встрече принимали участие высокопоставленные представители обеих стран. В состав российской делегации входили посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, заммминистра энергетики Евгений Грабчак, статс-секретарь - замминистра просвещения Андрей Корнеев, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, замминистра транспорта Александр Пошивай и статс-секретарь - замглавы Минздрава Олег Салагай. С венесуэльской стороны участвовали вице-президент по науке, технологиям и экологии Габриэла Хименес Рамирес, министр народной власти по промышленности и производству Алекс Саад, министр по экономике и финансам Анабель Перейра Фернандес, глава Минтранса Рамон Веласкес Арагуайан, министр по природным ресурсам и экологии Эктор Сильва, министр здравоохранения Магали Гутьеррес и другие.