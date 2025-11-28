Грушко: гибридная война ЕС против России уже "пустила корни"

Замглавы МИД РФ отметил, что в Евросоюзе происходит тотальная милитаризация экономик

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Гибридная война, которую ведет Евросоюз (ЕС) против России, уже "пустила корни", что осложняет перспективу восстановления отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в комментарии Telegram-каналу "Вы слушали Маяк".

"Пока, если говорить профессионально, те факторы, которые закладываются нынешними элитами, максимально осложняют эту перспективу (восстановления отношений - прим. ТАСС). Максимально осложняют эту перспективу, потому что идет процесс демонизации России. Гибридная война, которые они ведут против России, уже, можно сказать, пустила корни", - отметил замминистра.

По словам Грушко, в ЕС происходит тотальная милитаризация экономик, а военно-промышленный комплекс рассматривается как драйвер экономического роста.

"Программа перевооружения рассчитана на соперничество и конфронтацию именно с сопоставимым противником, то есть с Российской Федерацией и Союзным государством России и Беларуси, - указал замглавы МИД. - Все эти факторы имеют такую долговременную проекцию, загоризонтную, и это существенно осложняет поиск новой формулы разумного сосуществования. Даже при условии, что в Европе будут появляться люди, которые будут готовы искать перемен в правильном направлении".

