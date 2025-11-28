Путин посетит Индию с госвизитом 4-5 декабря

Визит пройдет по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Даты поездки сообщает пресс-служба Кремля.

Визит пройдет по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Государственный визит - высший по дипломатическому статусу, возможный всего раз за время пребывания на должности. Его отличают расширенная программа и особые протокольные почести.

"Визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы", - отмечается в сообщении.

"Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров с индийской делегацией во главе с [премьер-министром] Нарендрой Моди", - резюмировали в Кремле.

Также состоится отдельная встреча президента России с президентом Индии Дроупади Мурму.

Отмечается, что по итогам российско-индийских переговоров будет принято совместное заявление и подписаны двусторонние межведомственные и коммерческие документы.